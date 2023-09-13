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Гаджиев считает, что сборная России не сыграла на максимум своих возможностей в матче с Катаром

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара (1:1).

«Уровень игры с Катаром был выше, нежели в матче с Египтом. Однако национальная сборная не сыграла на своих максимальных возможностях. Подтверждение тому было в конце, когда мы пропустили гол и появилась необходимость отыграться. Но тогда и возросли скорости, наша команда стала более агрессивной. Благодаря этому удалось сравнять счет и выровнять игру, сгладить то серое впечатление, которое осталось от других временных отрезков матча. Я бы не стал никого выделять, потому что никто не сыграл на достаточно высоком уровне», — цитирует Гаджиева RT.

Также в сентябре другой состав сборной России — из игроков не старше 23 лет провел две игры с олимпийской командой Египта: 1:1 и 1:2.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1202808-gadzhiev-rossiya-match-katar
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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