Гаджиев считает, что сборная России не сыграла на максимум своих возможностей в матче с Катаром

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара (1:1).

«Уровень игры с Катаром был выше, нежели в матче с Египтом. Однако национальная сборная не сыграла на своих максимальных возможностях. Подтверждение тому было в конце, когда мы пропустили гол и появилась необходимость отыграться. Но тогда и возросли скорости, наша команда стала более агрессивной. Благодаря этому удалось сравнять счет и выровнять игру, сгладить то серое впечатление, которое осталось от других временных отрезков матча. Я бы не стал никого выделять, потому что никто не сыграл на достаточно высоком уровне», — цитирует Гаджиева RT.

Также в сентябре другой состав сборной России — из игроков не старше 23 лет провел две игры с олимпийской командой Египта: 1:1 и 1:2.