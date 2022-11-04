Алдонин: «Я бы с удовольствием принял участие в матче против ветеранской сборной Бразилии»

Бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин высказался о возможном проведении товарищеского матча против ветеранов национальной команды Бразилии.

«Я бы с удовольствием принял участие в матче сборной России 2008 года против ветеранской сборной Бразилии. Это был бы больше шоу-матч, который состоялся бы для привлечения внимания к футболу. Да и в принципе, это была бы возможность увидеть своих друзей, с которыми пересекался в карьере. Стоит ли этот матч 90 миллионов рублей? Я не готов такое обсуждать, это дела организаторов», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.