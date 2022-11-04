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Сегодня, 16:31

Источник: сборная России образца Евро-2008 может провести товарищеский матч против ветеранов сборной Бразилии

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной России на Евро-2008: Сергей Игнашевич, Игорь Семшов, Сергей Семак, Константин Зырянов и Роман Павлюченко (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Компания «Телеспорт» может организовать гала-матч: ветеранская сборная Бразилии (до сих пор неизвестно, какого возраста) — сборная России образца чемпионата Европы 2008 года, пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

При этом гонорар для бразильской команды может составить 90 миллионов рублей.

Пока неизвестно, получала ли бразильская федерация официальное предложение и последовала ли какая-то реакция.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. Кроме того, россияне должны провести и второй матч — 20 ноября, но соперник пока не объявлен.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Источник: https://t.me/karpinside/26147
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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