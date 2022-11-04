Источник: сборная России образца Евро-2008 может провести товарищеский матч против ветеранов сборной Бразилии

Компания «Телеспорт» может организовать гала-матч: ветеранская сборная Бразилии (до сих пор неизвестно, какого возраста) — сборная России образца чемпионата Европы 2008 года, пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

При этом гонорар для бразильской команды может составить 90 миллионов рублей.

Пока неизвестно, получала ли бразильская федерация официальное предложение и последовала ли какая-то реакция.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. Кроме того, россияне должны провести и второй матч — 20 ноября, но соперник пока не объявлен.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.