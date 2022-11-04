Обухов о попадании Сычевого в расширенный состав сборной: «Пока никак не поздравили, но пиццу дарить не будем»

Футболист «Оренбурга» Владимир Обухов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание нападающего Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Очень рады попаданием Сычевого в расширенный список сборной. Ждем в окончательном. Как поздравили его с этим? Пока никак не поздравили его, но пиццу дарить не будем. Он не любил это», — сказал Обухов корреспонденту «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на товарищеский матч с Таджикистаном. Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Матч сборных России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Расписание ноябрьского сбора российской команды станет известно позднее.