Дзюба сравнил атмосферу в сборной России перед началом ЧМ-2018 и Евро-2020
14:30
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сравнил атмосферу перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и Евро-2020.
- Ты главный кто может сравнить атмосферу сейчас и перед ЧМ-2018. В чем отличия?
- Команда более молодая, интересы немного другие. Атмосфера похожая, все готовятся.
- На тренировке вчера вы вели счет с Александром Соболевым. На что играли?
- На кувырки. Саша не улыбался? У него с самокритикой плохо, но парень он хороший. Он не кувыркался, несерьезный парень.
(Максим Алланазаров)
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