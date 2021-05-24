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Дзюба сравнил атмосферу в сборной России перед началом ЧМ-2018 и Евро-2020

14:30
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Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сравнил атмосферу перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и Евро-2020.

- Ты главный кто может сравнить атмосферу сейчас и перед ЧМ-2018. В чем отличия?

 - Команда более молодая, интересы немного другие. Атмосфера похожая, все готовятся.

 - На тренировке вчера вы вели счет с Александром Соболевым. На что играли?

 - На кувырки. Саша не улыбался? У него с самокритикой плохо, но парень он хороший. Он не кувыркался, несерьезный парень.

(Максим Алланазаров)

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