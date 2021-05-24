Андрей Мостовой хотел бы повторить карьеру Александра Мостового
14:15
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, как относится к бывшему игроку национальной сборной Александру Мостовому.
— Вы знакомы с Александром Мостовым?
— Заочно да, у нас было совместное интервью. Хочу ли я повторить его карьеру? Безусловно, было бы хорошо узнать в Европу и там удачно играть.
— Слушаете его мнения по телевизору?
— Стараюсь ничего не слушать, так как не всегда говорят положительные вещи.
(Максим Алланазаров)
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