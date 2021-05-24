«Самое милое видео дня найдено». Дзюба сфотографировался с юным фанатом после тренировки сборной России
20:15
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, который в составе национальной команды в Нойштифте готовится к Евро-2020, сфотографировался со своим юным поклонником после тренировки.
«Самое милое видео дня найдено», — подписала пост пресс-служба сборной России в Twitter.
22 мая, сборная прилетела в Австрию. Команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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