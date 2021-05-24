«Самое милое видео дня найдено». Дзюба сфотографировался с юным фанатом после тренировки сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, который в составе национальной команды в Нойштифте готовится к Евро-2020, сфотографировался со своим юным поклонником после тренировки.

«Самое милое видео дня найдено», — подписала пост пресс-служба сборной России в Twitter.

Самое милое видео дня найдено ?



После тренировки наши болельщики попросили Дзюбу сфотографироваться с ребёнком. Кэп успокоил малыша, сделал фото и даже развеселил сурового мальчугана. pic.twitter.com/LktZtrvXix — Сборная России (@TeamRussia) May 24, 2021

22 мая, сборная прилетела в Австрию. Команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.