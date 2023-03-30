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Дюков: «Решение МОК напрямую никак не распространяется на футбол и на нашу ситуацию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям.

— Решение МОК напрямую никак не распространяется на футбол и на нашу ситуацию. Безусловно, какое-то косвенное влияние это имеет, но не прямое. По нашей ситуации решение принимают ФИФА и УЕФА. Думаю, решение МОК не последнее — обсуждения продолжатся. Была надежда, что решение, которое примет МОК будет с минимальной дискриминацией российских атлетов. Сейчас промежуточное решение, надо дождаться опубликования окончательного решения. Оно не оправдывает наши ожидания. Надеемся, что решение будет менее дискриминационным. И более спортивным по духу, объединяющим мировой спорт.

— Колосков недавно заявил, что Инфантино не может повлиять на решение по нашему отстранению, может только завершение СВО, что вы думаете об этом?

— Решение принимали УЕФА и ФИФА. Им это решение или менять, или отменять. С их стороны не было никаких пожеланий относительно того вопроса, который вы задали.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Футбол
Александр Дюков
МОК
УЕФА
ФИФА
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