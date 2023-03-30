Дюков рассказал, когда будет принято решение о переходе РФС из УЕФА в АФК

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

— Дедлайн рабочей группы по УЕФА и Азии? Жизнь сложнее. Конечно, хотелось бы конкретный дедлайн. Но не все зависит от нас. Нам надо решить — шашечки или ехать. Основная задача — участие в отборе на чемпионат мира-2026. Пока время для этой задачи есть. Ориентировочно, должны определиться весной. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол, — сказал Дюков.

В декабре 2022 РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.