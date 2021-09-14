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Дюков оценил значение футбольного турнира Олимпийских игр

21:25
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о своем отношении к тому, что сборная России по футболу давно не выступала на Олимпийских играх.

«Обеспокоен ли РФС отсутствием сборной России на Олимпиаде? Последний отбор на Олимпиаду в Токио был в 2017-2018 годах. Это было достаточно давно. Мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир. Он уступает по значимости чемпионату мира и Европы. Безусловно, нам хотелось бы, чтобы команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде. Такую задачу ставим и будем работать над этим. Попасть на Олимпийские игры, возможно, даже сложнее, чем на чемпионаты мира и Европы. Европейские сборные получают всего четыре квоты», — сказал Дюков.

Ранее отечественная команда участвовала в Олимпиаде, еще представляя Советский Союз. В 1988 году сборная завоевала золото Игр в Сеуле.

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