Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, как пережил грубую ошибку в матче чемпионата Европы против Дании. По его словам, он понял, кто с ним.

— Банальная ошибка. Делая пас назад, не увидел отставшего нападающего, — цитирует Зобнина сайт «Спартака». — Все ребята, выступающие в Европе, знают, что команды стараются играть компактно. Поэтому для меня было большим удивлением то, что форвард датчан там остался. Но футбол — это игра. Можно привести миллионы примеров ошибок даже самых великих спортсменов.

— Телефон после матча разрывался?

— Я осознанно ничего не читал о себе, том матче и эпизоде. Но поддержка была колоссальной: мне писали не только близкие и друзья. Я приятно удивился количеству людей, которые переживают и следят за мной. Спустя время понял, что эта ситуация очень показательна: теперь я знаю, кто со мной.

— Сразу после матча тебя публично защитил Саша Соболев.

— Я до сих пор ничего не читаю, поэтому слышу об этом от вас первый раз. Огромное спасибо Саше за поддержку! Я его тоже старался подбодрить после невызова в сборную, но он прекрасно все понимает. Думаю, Соболеву эта пауза должна пойти на пользу.

— Почему ты удалил Instagram?

— Это случилось недавно, перед отъездом в сборную. Сначала перестал в нем сидеть, но сохранял аккаунт из-за контрактных обязательств с Nike. Точно не нужно искать причины в поражении от «Сочи»: я не удалял Instagram на эмоциях. Социальные сети мне просто неинтересны.