Президент РФС Александр Дюков высказался о развитии детского футбола в России. Он сообщил, что союз идет по пути создания детских футбольных и региональных центров, для того чтобы у детей была возможность соревноваться.

«Мы в целом обсуждали вопрос развития российского футбола. Очень важный вопрос — развитие детско-юношеского футбола. Мы строим пирамиду, вы знаете об этом. В основании ее массовый организованный футбол. Мы обсуждали реализацию проекта «Футбол в школы». В восьми регионах, 150 школах «пилоты» уже реализуются. Это только начало», — сказал глава РФС.

Он также добавил: «В следующем году свыше 2500 школ и более 50 регионов будут вовлечены в эту работу. Это не просто футбол в школе, а третий урок физкультуры, который получил официальный такой статус. Модуль, утвержденный Министерством просвещения РФ. Это тренеры, которые получают соответствующую бесплатную лицензию. Это создание спортивных клубов и футбольных секций в школах, которые будут проводить тренировки дополнительно к этому уроку. В начале следующего года заработает школьная единая футбольная лига. Очень важно, чтобы ребята не просто тренировалась, но и соревновались. Вы знаете, что мы проводим Всероссийские футбольные фестивали».