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Билялетдинов — о завершении карьеры Фернандеса в сборной России: «Незаменимых нет»

14:09
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

«Жалко. Пожелаем ему удачи в дальнейшем. Спасибо за то, что он делал для сборной. Потеря есть потеря, но незаменимых нет. Кто сейчас достойная замена Марио? Может, Караваев. Может, подрастет смена среди молодых», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» поблагодарил 30-летнего футболиста за выступления в составе национальной команды и призвал растить своих игроков.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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