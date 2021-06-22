Депутат Малинкович предложил лишить игроков сборной России мастеров спорта: «Их нужно отправить в Африку»

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович считает, что футболистов сборной России нужно лишить звания заслуженных мастеров спорта.

«Что такое слово мастер? Это именно мастер! А что они нам принесли эти мастера в кавычках? Только позор! Завтра мы еще узнаем, что были суициды, кто-то не вышел на работу после этого. Их надо лишить всех пенсий и всех званий. Но, в первую очередь, должно быть покаяние! Нет покаяния. Но у Черчесова самодовольная морда и вообще у нас самая лучшая игра.

У нас в стране партнер Центральноафриканская Республика

(ЦАР). Там наши ребята, они им помогают. А всю вот эту группу лиц нужно отправить в ЦАР. Помогать местной футбольной команде. Пусть они там помогают наладить национальный футбол. Вот там они могут пригодится. А мы можем походить по дворам и найти ребят, которые больше достойный этого звания", — сказал Малинкович «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.