Депутат Малинкович предложил конфисковать имущество Черчесова и выдавать футболистам зарплату по талонам

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы — 2020.

«Все члены партии с трудом пережили эту ночь. Никаких объяснений кроме того, что была отвратительная игра команды — нет. В Советском союзе получали зарплату талонами на еду. Надо создать такую систему!

Самое страшное же еще то, как Черчесов себя повел. Ладно бы, если Черчесов сказал, что обосрался, все плохо и стал бы вены резать — все бы поняли. Но он сказал, что это была наша лучшая игра. Однозначно его надо выгнать без пенсии. По хорошему, нужно еще конфисковать все имущество. Правда, уголовного дела против него никто не возбудит.

Кремль должен вызвать Черчесова и сорвать с него все погоны, медали и звания. Вот это был бы поступок. Легионеров тоже нужно выслать. Пусть во дворах консервными банка играют", — сказал Малинкович «СЭ»,

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.