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Денис Черышев: «С новым тренером, конечно, эмоции другие»

16:33
Денис Черышев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Черышев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что уже провел небольшую беседу с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.

«С нового листа все начинается. С новым тренером, конечно, эмоции другие. Сейчас будет знакомиться потихоньку, хочется проявить себя.

Валерий Георгиевич Карпин звонил мне на днях, спрашивал о состоянии. То есть, немного познакомились.

С Николаем Николаевичем Писаревым работали в молодежке. Виктор Савельевич Онопко — друг моего отца, так что тоже знакомы хорошо. Сейчас встретимся снова», — сказал Черышев.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры