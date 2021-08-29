Денис Черышев: «С новым тренером, конечно, эмоции другие»

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что уже провел небольшую беседу с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.

«С нового листа все начинается. С новым тренером, конечно, эмоции другие. Сейчас будет знакомиться потихоньку, хочется проявить себя.

Валерий Георгиевич Карпин звонил мне на днях, спрашивал о состоянии. То есть, немного познакомились.

С Николаем Николаевичем Писаревым работали в молодежке. Виктор Савельевич Онопко — друг моего отца, так что тоже знакомы хорошо. Сейчас встретимся снова», — сказал Черышев.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.