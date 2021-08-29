Врач Эдуард Безуглов высказался об уходе из медицинского штаба сборной России по футболу.

«Никаких вопросов нет, ушли мы сами. Больше я комментировать это не буду, сборная уже спокойно готовится к играм. Настанет время, можно будет на эти вопросы ответить — сейчас просто не хочется.

В сборной сейчас работает хороший врач — Владимир Юрьевич Хайтин, которого я давно знаю и рекомендовал его на должность врача сборной. Уверен, что он справится. Главное, чтобы ему никто не мешал. Это специалист высокой квалификации, соавтор многих наших совместных опубликованных исследований. Здесь никаких проблем быть не должно", — приводит слова Безуглова ТАСС со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

Об уходе Безуглова стало известно 18 августа. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.