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Миранчук и Лунев прибудут в расположение сборной России сегодня вечером

18:45
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Сборная России проводит вторую тренировку на поле в Новогорске, сообщает пресс-служба РФС.

В ней принимают участие 23 полевых игрока и 3 вратаря. Гильерме продолжает заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале. Сборная ожидает прибытия Алексея Миранчука и Андрея Лунева сегодня вечером.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры