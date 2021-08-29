Миранчук и Лунев прибудут в расположение сборной России сегодня вечером

Сборная России проводит вторую тренировку на поле в Новогорске, сообщает пресс-служба РФС.

В ней принимают участие 23 полевых игрока и 3 вратаря. Гильерме продолжает заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале. Сборная ожидает прибытия Алексея Миранчука и Андрея Лунева сегодня вечером.

Сборная России проводит вторую тренировку на поле в Новогорске



В ней принимают участие 23 полевых игрока и 3 вратаря. Гилерме продолжает заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале.



Сборная ожидает прибытия Алексея Миранчука и Андрея Лунева сегодня вечером. pic.twitter.com/qmw2wkVtDr — Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2021

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.