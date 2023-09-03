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Деменко: «Товарищеские матчи сборной нужны, но у игроков все равно не та мотивация»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды в сентябре.

«Это отработка тактики, возможность посмотреть ребят, дать оценку. Все-таки это товарищеские матчи — они только для тренера. Для футболистов, которые не попадают обычно в сборную, это хорошая практика. А для тех игроков, которые близки к основе, эти матчи — просто разрядка, не более того. Все же официальные матчи — это другое: и процесс, и подготовка, и волнение. Товарищеские матчи, конечно, нужны, от них мы никуда не денемся. Но с точки зрения адреналина у игроков... они настраиваются, но у них все равно не та мотивация», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/03/21208220.shtml
Максим Деменко
Сборная России по футболу
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