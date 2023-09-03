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Сегодня, 15:08

Сафонов считает адекватным решение разделить сборную России на две команды в сентябре

Алина Савинова
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов оценил решение разделить сборную по футболу на две команды во время сентябрьского сбора.

«Прекрасное настроение и прекрасные ощущения от вызова в сборную. Будет две команды: я думаю, что каждая из команд не будет отличаться от обычной сборной. Отношение к разделению сборных? Вполне адекватно, потому что олимпийская сборная — это сборная до какого-то возраста. Россия выставляет команду того же возраста», — приводит ТАСС слова Сафонова.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 числа.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта (7 и 11 сентября). Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: https://tass.ru/sport/18645331
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
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