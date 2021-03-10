Червиченко считает, что Соболев как нападающий выглядит лучше Дзюбы

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» новость о том, что Артем Дзюба в марте сыграет за сборную России в роли ее капитана.

«Мне все равно, кто капитан. Хоть на штангу ворот наденьте эту повязку, толку будет примерно столько же. Это некий рудимент, абсолютно ненужная вещь, но обязательно пафос какой-то присутствует. Здесь также — это дань, скорее, традиции, чем роль на поле, вряд ли это как-то сказывается на игре. Что касается самого факта возвращения Дзюбы в сборную, то не думаю, что он сейчас один из лучших нападающих в нашем футболе. Среди россиян, по моему мнению, в своей фактурной группе Соболев выглядит предпочтительнее», — сказал Червиченко «СЭ».

Андрей Червиченко отметил, что это хорошо, когда в команде, тем более в сборной, есть альтернатива и такая конкуренция.

«Дзюба может в сборной пошутить, главное, чтобы эти шутки в какие-то серьезные моменты не перерастали в хохотайку. Думаю, что человек может поднять всему коллективу настроение, а это тоже серьезная вещь. На мой взгляд, это очень неплохо, главное, чтобы не было в ущерб Соболеву, потому что он сейчас выглядит лучше. Через год, максимум через два займет место Дзюбы — позицию фактурного нападающего таранного типа — это уже всем понятно, если травма не случится. По своему желанию забивать, по напору, по агрессии он просто отличный футболист», — добавил Червиченко.

Ранее, в ноябре 2020 года, Артем Дзюба не приглашался в национальную сборную из-за скандала с интимным видео.

Сборная России проведет первый матч 24 марта на выезде с Мальтой, 27 марта сыграет дома со Словенией, 30 марта — гостях со Словакией.

(Екатерина Звенигородская)