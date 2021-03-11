Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку Артему Дзюбе на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Какие проблемы? Дзюба — основной игрок сборной. Он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали. То видео было полгода назад. Его репутацию на футбольном поле это никак не затронет. Это его личное дело. Много болельщиков как против, так и за такое решение. Главный тренер вызывает того, кого считает нужным. Если он решил вызвать Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку — имеет на это полное право», — заявил Широков «СЭ».

Ближайший матч сборная России проведет против команды Мальты в среду, 24 марта. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)