Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку игроку питерского «Зенита» Артему Дзюбе. Тренер объявил, что форвард будет вызван на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Артем Дзюба прошел свой ручной карантин. Определенная пауза после того инцидента должна была быть. Черчесов — главный тренер, он отвечает за результаты команды, и он принял это решение. Мы же Черчесова просили быть ответственным, поэтому мы должны не мешать свободе его действий. Мне кажется, в этом есть определенная логика. Сейчас Дзюба попытается всем доказать, что его капитанство — это заслуженный статус. Надеюсь, что он сделает так, что все смешные и неприятные истории забудутся, потому что Дзюба будет молодцом на поле», — сообщил Милонов «СЭ».

Ранее, в ноябре 2020 года, Дзюба не вызывался на матчи сборной из-за слитого интимного видео с его участием. Сборная России проведет первый матч 24 марта на выезде с Мальтой, 27 марта сыграет дома со Словенией, 30 марта — в гостях со Словакией.

(Артем Бухаев)