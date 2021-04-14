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Россия проведет контрольные матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

12:20
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России проведет два контрольных матча перед чемпионатом Европы по футболу, сообщает официальный Telegram-канал национальной команды.

Россия проведет матч с Польшей 1 июня во Вроцлаве (начало — в 21.45 мск), 5 июня команда Станислава Черчесова сыграет с Болгарией (18.00 мск) на стадионе «Динамо» в Москве.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/633

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