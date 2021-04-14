Россия проведет контрольные матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
12:20
Сборная России проведет два контрольных матча перед чемпионатом Европы по футболу, сообщает официальный Telegram-канал национальной команды.
Россия проведет матч с Польшей 1 июня во Вроцлаве (начало — в 21.45 мск), 5 июня команда Станислава Черчесова сыграет с Болгарией (18.00 мск) на стадионе «Динамо» в Москве.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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