Черчесов объяснил, почему Россия выступила на Евро-2020 хуже Украины

Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свое мнение о выступлении на чемпионате Европы сборной Украины, а также Венгрии, Чехии и Швейцарии.

— Почему Украина, Венгрия, Швейцария, Чехия — сборные, примерно сопоставимые по уровню футбола, — выглядели поинтереснее России? — вопрос Черчесову.

— Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, — качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью — при том, что судья не дал явный пенальти.

— Не сказать, чтобы с теми же немцами венгры так уж окопались. Два забили, до последних минут вели в счете... И все-таки, если говорить о нынешнем турнире, почему мы не играли как условные чехи?

— Всему свое время. У нас в 2018-м году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир, и их поколение созрело именно сейчас. А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!

— Вы хотите сказать, что этот Евро для сборной России — промежуточный между ЧМ-2018 и Катаром, а также дальнейшими турнирами?

— Не промежуточный, ну как еще объяснить?! Просто у каждой сборной, каждого ее поколения — свое время, когда она достигает пика. А затем наступает период перестройки.

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