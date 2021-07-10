Черчесов высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил ситуацию вокруг возможного ухода одного из лидеров — 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Не было с Дзюбой разговора о будущем уже после окончания турнира? — вопрос Черчесову.

— Сразу после окончания турнира, как и отдельного матча, спрашивать о чем-то футболиста не надо, потому что взвешенного ответа он все равно не даст. После такого — тем более. Я собрал игроков, поблагодарил их за работу и попрощался со словами, чтобы с полной серьезностью готовились в клубах — сезон стартует скоро и времени терять нельзя. Что же касается такого разговора с Дзюбой, с одной стороны, я не спрашивал, с другой — от него никаких сигналов не поступало.

— Почему вы тогда на пресс-конференции сказали, что непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной?

— Вы неправильно поняли. Я назвал, помимо него, еще Жиркова с Кудряшовым как самых опытных футболистов. Это было воспринято слишком буквально.

— Жиркову 37, тут понятно. Но Дзюбе-то гораздо меньше.

— Это на чемпионате Европы — 37, а в 2014-м, когда играл в «Динамо», его мучили травмы, тоже имелись предпосылки к этому. Но, видите, до сих пор играет и приносит пользу. Ситуации бывают разные, и надо дождаться их решения. Каждому игроку нужно дать время. У каждого свое состояние, желание и возможности.

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