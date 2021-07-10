Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил свой ответ Дмитрию Губерниеву на большой пресс-конференции после возвращения с чемпионата Европы.

— Дмитрий Губерниев спросил вас на пресс-конференции: «Как будем выходить из кризиса?» Вопрос не праздный, а ваш ответ показался уходом от него. Вы сказали: «Мы выйдем из кризиса, если Дима Губерниев мне поможет. Надо быть объективным. Ситуацию меняет не один человек».

— Не могу отвечать на один и тот же вопрос по сто раз, — говорит Черчесов. — Меня и про отставку спросили десять раз, словно люди не присутствовали, когда я ответил на него в первый раз. Всю пресс-конференцию как раз и говорил о том, как мы будем выходить из кризиса. Надо было в сто первый раз повторить: «У нас идет перестройка команды, мы серьезно обновляем состав»? Для многих сбор перед Евро стал первым настоящим со сборной, они сделали огромный шаг вперед.

Надеюсь, обновленная команда и без меня продолжит расти. После ухода Акинфеева, Игнашевича, Самедова, Дзагоева, Габулова в коллективе будут все громче проявлять себя новые лидеры. Как еще можно выбраться из кризиса? Только работать и прогрессировать. Да, сейчас у сборной переходный этап, но он бывает у каждой команды. Мне кажется, было бы странно повторять все размышления по десятому кругу, поэтому ответ был отчасти шутливым. Но только отчасти. Сборной действительно нужна поддержка. По одному никто не выйдет из кризиса. Только все вместе.

А где были Украина, Дания, Чехия, Италия во время ЧМ-2018? Команда должна созреть.

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