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Черчесов надеется, что травмы Кудряшова, Баринова и Зобнина окажутся несерьезными

20:35
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Болгарией (1:0) в товарищеском матче рассказал о состоянии травмированных футболистов.

— Что с травмированными?

— Опережать события мы не будем. Кудряшов сделает МРТ, Баринов сделает КТ, с Зобниным никаких проблем, вроде, нет. Надеемся, что травмы окажутся несерьезными.

Напомним, что еще до стартового свистка на разминке получил травму защитник Федор Кудряшов, позже из-за травмы был заменён полузащитник Дмитрий Баринов.

(Данил Алешин)

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