Черчесов оценил физическую готовность игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Болгарией (1:0) прокомментировал готовность игроков команды.

— Команда взвинтила темп в начале второго тайма. Как оцените физическую готовность?

— Правильно заметили. Болгары тоже готовились, они перекрыли все зоны. Не хватало этой заряженности, чтобы продавить их оборону. Помогли игроки, которые вышли — Миранчук вышел, сделал пенальти и его реализовал. Готовность постепенно идет, сборы прошли. Будем надеяться, что на Евро будем намного свежее.

— В прошлом матче вы дали время Заболотному, теперь Соболеву. Как их оцените?

— Каждый футболист должен чувствовать игру. Мостовой вышел, Фернандес, который раньше восстанавливался... Мы стараемся команду подготовить. Все игроки должны быть готовы, поэтому мы и готовим.

(Данил Алешин)