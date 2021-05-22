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Черчесов: «Мыслей перенести сбор в Россию не было»

20:58
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020. 22 мая команда прилетела в австрийский Инсбрук.

— Захарян? Все бывает. Ничего страшного. Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем также работать, как и раньше. Все по плану, долетели хорошо. Завтра две тренировки, посмотрим по состоянию игроков, посмотрим, сравним, поговорим с докторами.

— Нужно ли нам внимание?

— Это большой турнир, по-другому никак. Иногда, конечно, хочется уединиться, но мы все понимаем, приедут журналисты из Германии, местные.

— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?

— Мы здесь натворили делов, да.

(Максим Алланазаров)

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