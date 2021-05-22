Черчесов: «Мыслей перенести сбор в Россию не было»
20:58
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020. 22 мая команда прилетела в австрийский Инсбрук.
— Захарян? Все бывает. Ничего страшного. Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем также работать, как и раньше. Все по плану, долетели хорошо. Завтра две тренировки, посмотрим по состоянию игроков, посмотрим, сравним, поговорим с докторами.
— Нужно ли нам внимание?
— Это большой турнир, по-другому никак. Иногда, конечно, хочется уединиться, но мы все понимаем, приедут журналисты из Германии, местные.
— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?
— Мы здесь натворили делов, да.
(Максим Алланазаров)
Опрос
проголосовало: 23223Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю