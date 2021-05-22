Сборная России прилетела в Инсбрук

Сборная России по футболу прилетела в австрийский Инсбрук. Там национальная команда продолжит подготовку к старту чемпионата Европы.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.