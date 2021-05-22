Сборная России прилетела в Инсбрук
19:59
Сборная России по футболу прилетела в австрийский Инсбрук. Там национальная команда продолжит подготовку к старту чемпионата Европы.
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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