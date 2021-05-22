Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России прилетела в Инсбрук

19:59
Теги:

Сборная России по футболу прилетела в австрийский Инсбрук. Там национальная команда продолжит подготовку к старту чемпионата Европы.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Опрос

проголосовало: 23201
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Романов разгромил Кудряшова
Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 22 мая
Канада сенсационно уступила Латвии на старте ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры