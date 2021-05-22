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Черчесов — об Австрии: «Да, мы тут натворили делов»

21:38
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о внимании, которое сопровождает сборы национальной команды в Австрии.

— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?

— Мы здесь натворили делов, да, — сказал Черчесов.

22 мая Россия прилетела на сбор в австрийский Инсбрук.

В 2008 году сборная России именно в Инсбруке сыграла с командой Голландии в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда Гуса Хиддинка одержала знаковую победу со счетом 3:1.

(Максим Алланазаров)

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