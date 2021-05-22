Черчесов — об Австрии: «Да, мы тут натворили делов»
21:38
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о внимании, которое сопровождает сборы национальной команды в Австрии.
— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?
— Мы здесь натворили делов, да, — сказал Черчесов.
22 мая Россия прилетела на сбор в австрийский Инсбрук.
В 2008 году сборная России именно в Инсбруке сыграла с командой Голландии в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда Гуса Хиддинка одержала знаковую победу со счетом 3:1.
(Максим Алланазаров)
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