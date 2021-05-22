Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о внимании, которое сопровождает сборы национальной команды в Австрии.

— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?

— Мы здесь натворили делов, да, — сказал Черчесов.

22 мая Россия прилетела на сбор в австрийский Инсбрук.

В 2008 году сборная России именно в Инсбруке сыграла с командой Голландии в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда Гуса Хиддинка одержала знаковую победу со счетом 3:1.

(Максим Алланазаров)