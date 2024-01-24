Борис Ротенберг — о возможном допуске юношеских сборных России: «Давно пора»

Президент «Сочи» и член Исполкома РФС Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

«Давно пора. Спорт по всем правам должен находиться вне политики!» — сказал Ротенберг «СЭ».

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.