Бывший врач сборной России объяснил травмы Ионова и Фернандеса

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков в разговоре с «СЭ» объяснил большое количество травм в сборной России.

«Травмы — это неразрывно связанное с футболом явление. Где травмы, там футбол. Это составная часть этого спорта. Смена тренера влияет на травматизм в команде. Один тренер предлагает свои нагрузки. Другой — свои нагрузки. Все это может влиять. Статистика говорит о том, что травмы были, есть и будут. От них никуда не деться. Сейчас в футболе большие скорости и большие требования. Стоячих футболистов уже нет. Двигаются все, даже вратарь. Движение, столкновение, погода-непогода — все это ведет к травматизму. Никуда от этого не деться. Есть золоте правило — профилактика в спорте. Травму легче предупредить, чем лечить. Особенно во время игр. Но никуда не денешься. Сейчас густо, потом будет пусто», — сказал Васильков «СЭ».

На матч против Кипра отправились 24 футболиста, Алексей Ионов и Марио Фернандес остались в Новогорске после того, как получили небольшие повреждения в матче с Хорватией (0:0). Также расположение сборной из-за травмы покинули Станислав Магкеев, Дмитрий Чистяков и Даниил Фомин.