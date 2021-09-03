Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Комбаров: «Наша сборная должна обыгрывать киприотов, если хочет занять первое место в группе»

17:57
Теги:

Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия.

«Наша сборная показала достойный футбол в матче с Хорватией. Отличный дебют получился у Валерия Карпина, хотел бы поздравить его с этим. Видно, что у команды поменялся рисунок игры, ребята играли в быстрый комбинационный футбол. Очень понравилось, как играл Арсен Захарян. У парня большое футбольное будущее. Главное, чтобы звездочку не поймал. Наша команда должна обыгрывать киприотов, если мы хотим занять первое место в группе. Больше нельзя терять ни одного очка. Матч в Хорватии будет решающим», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
В Калининграде женщина не смогла зайти в самолет и была снята с рейса
Какие знаки зодиака занимаются сексом чаще других
Россия обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпиадах
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры