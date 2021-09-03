Комбаров: «Наша сборная должна обыгрывать киприотов, если хочет занять первое место в группе»

Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия.

«Наша сборная показала достойный футбол в матче с Хорватией. Отличный дебют получился у Валерия Карпина, хотел бы поздравить его с этим. Видно, что у команды поменялся рисунок игры, ребята играли в быстрый комбинационный футбол. Очень понравилось, как играл Арсен Захарян. У парня большое футбольное будущее. Главное, чтобы звездочку не поймал. Наша команда должна обыгрывать киприотов, если мы хотим занять первое место в группе. Больше нельзя терять ни одного очка. Матч в Хорватии будет решающим», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.