Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения
Пресс-служба сборной России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня, 2 сентября, специалист празднует свое 58-летие.
«Черчесову — 58! С днем рождения, Станислав Саламович Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» — написала пресс-служба сборной в Twitter.
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после неудачи на Евро-2020. Специалист расторг контракт с командой 9 июля. Он отказался от компенсации. Его место занял Валерий Карпин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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