Бушманов оценил расширенный список сборной России на матч с Киргизией

Бывший тренер «Химок» Евгений Бушманов оценил расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с Киргизией.

«Скорее всего, Россия должна иметь преимущество в игре против такой сборной, — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru. — Другое дело, что в нынешних условиях. Играть все равно нужно просто, чтобы вместе собраться, сыграть игру. Понятно, что соперник не самый сильный. Но, что есть. Сборная Россия — фаворит, потому что, уровень футболистов абсолютно разный».

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.