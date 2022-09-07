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7 сентября, 13:16

Бушманов оценил расширенный список сборной России на матч с Киргизией

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Химок» Евгений Бушманов оценил расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с Киргизией.

«Скорее всего, Россия должна иметь преимущество в игре против такой сборной, — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru. — Другое дело, что в нынешних условиях. Играть все равно нужно просто, чтобы вместе собраться, сыграть игру. Понятно, что соперник не самый сильный. Но, что есть. Сборная Россия — фаворит, потому что, уровень футболистов абсолютно разный».

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10264712-bushmanov-otreagiroval-na-tovarischeskij-match-kotoryj-sbornaya-rossii-provedet-protiv-kirgizii.html
Валерий Карпин
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Химки
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