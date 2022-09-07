Карпин заявил, что Коваленко заслуженно попал в расширенный список сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает о количестве российских игроков в составе национальной команды и прокомментировал вызов полузащитника Александра Коваленко.

— Стал ли у вас шире выбор за счет того, что появилось больше русских игроков?

— Да, игроков стало больше количественно. Качественно — пока трудно делать выводы. Качество сейчас растет не только на тренировках, но и в матчах. Больше русских игроков стали получать игровые минуты. В том же «Ростове», например. К сожалению, в «Зените» этого не происходит. Сутормин, Чистяков, Круговой не получают того времени, которого бы нам хотелось. Там есть сильные легионеры. Таковы реалии. В других командах это, конечно, плюс.

— Чем продиктован вызов Александра Коваленко? У него неоднозначная ситуация с Арменией.

— Может, у кого-то еще есть возможность играть за другую страну. Сейчас нам важно посмотреть, проверить молодых игроков. Коваленко играет в «Крыльях», как минимум, неплохо. А может, даже и хорошо. Считаю, что он достоин попадания в расширенный список.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.