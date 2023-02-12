Капелло отреагировал на завершение карьеры Жиркова: «Большой профессионал!»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры Юрия Жиркова.

«Что можно сказать о Жиркове? Он большой профессионал и отличный игрок!» — сказал Капелло «СЭ».

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

В общей сложности 39-летний Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча