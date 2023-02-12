Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:17

Сборная России отреагировала на новость о завершении карьеры Юрия Жиркова

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о том, что бывший полузащитник команды Юрий Жирков объявил о завершении карьеры.

Жиркову в августе этого года исполнится 40 лет, последней командой в его карьере были подмосковные «Химки», за которые он выступал в весенней части прошлого сезона.

На счету Жиркова 104 матча за сборную России. В составе национальной команды он доходил до полуфинала Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

Юрий Жирков
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло отреагировал на завершение карьеры Жиркова: «Большой профессионал!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости