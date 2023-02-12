Сборная России отреагировала на новость о завершении карьеры Юрия Жиркова

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о том, что бывший полузащитник команды Юрий Жирков объявил о завершении карьеры.

Жиркову в августе этого года исполнится 40 лет, последней командой в его карьере были подмосковные «Химки», за которые он выступал в весенней части прошлого сезона.

На счету Жиркова 104 матча за сборную России. В составе национальной команды он доходил до полуфинала Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.