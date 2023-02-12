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39-летний Юрий Жирков объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Юрий Жирков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — заявил Жирков «РБ Спорт».

Последним клубом Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. 39-летний игрок провел лишь 3 матче в составе подмосковной команды, прежде чем покинуть клуб.

Кроме ЦСКА, «Зенита», Челси" и «Химки» Жирков за свою карьеру проиграл за «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

С «Челси» он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Вместе с «Зенитом» Жирков стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 гола.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zhirkov-ob-yavil-o-zavershenii-igrovoj-kar-ery/
Юрий Жирков
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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