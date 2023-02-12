39-летний Юрий Жирков объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — заявил Жирков «РБ Спорт».

Последним клубом Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. 39-летний игрок провел лишь 3 матче в составе подмосковной команды, прежде чем покинуть клуб.

Кроме ЦСКА, «Зенита», Челси" и «Химки» Жирков за свою карьеру проиграл за «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

С «Челси» он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Вместе с «Зенитом» Жирков стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 гола.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.