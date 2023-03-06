Балахнин не видит причин, чтобы Миранчук и Головин отказались от вызова в сборную России

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о попадании полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

— Вы поймете Головина или Миранчука, если кто-то из них откажется от приезда в сборную?

— Не думаю, что они откажутся. От сборной еще никто не отказывался. Есть официальное окно, в которое всех отпускают. Я не вижу причин, чтобы они отказались, — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

— Вызов Головина и Миранчука говорит о том, что к матчу с Ираном гораздо серьезнее отношение?

— Думаю, что к каждой игре серьезное отношение — и к этой, и к тем. Просто они давно не вызывались, год. Их вызов — логичен. Ребят нужно вызывать, так как они являются членами сборной. Нужно, чтобы они побыли в этой обстановке, прочувствовали, пообщались с другими игроками. Это нормально.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.