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Сегодня, 21:20

Игнатьев: «Карпин может вызвать Дзюбу в сборную позже»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном составе национальной команды на мартовский сбор.

«Артем начал неплохо, забил три гола, что, безусловно, важно для форварда. Но Карпин должен еще приглядеться к нему: есть ли у него сейчас база или это было сделано на эмоциях. Так бывает, когда человек приходит и ему хочется себя показать, понравиться людям, себя удовлетворить, но это не есть его состояние. Это состояние души, а не общефизическое. Если Дзюба будет убедителен и продолжит проводить матчи в том же ключе, то, наверное, Карпин внесет коррективы. Карпин может его вызвать позже. Тот список, который есть сейчас, служит сигналом для спортсменов, что за ними смотрят. Игроки должны придавать особое внимание этому списку и утверждаться с целью попасть в список из 25 футболистов», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Источник: https://metaratings.ru/news/boris-ignatev-karpin-mozhet-vyzyvat-dzyubu-v-sbornuyu-pozzhe-233379/
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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