Первый тренер игрока «Торино» Миранчука: «Хочется увидеть нового Алексея в новой сборной России»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал включение футболиста в расширенный состав сборной России на мартовский сбор перед товарищескими матчами с Ираном и Ираком.

«Раз главный тренер нашей сборной Валерий Карпин вызывает Алексея в команду, значит, он видит его в составе. Не думаю, что для Миранчука будет проблемой приехать в распоряжение сборной и показать себя. С удовольствием посмотрел бы на Алексея в сборной. В серии А он игрок в основе, но хотелось бы сравнить его на фоне национальной команды. Хочется увидеть нового Алексея Миранчука в новой сборной России», — приводит Sport24 слова тренера.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске.