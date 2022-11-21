Авербух — о сборной России по футболу: «Товарищеские матчи мне неинтересны, там нечего смотреть»

Хореограф и постановщик ледовых программ Илья Авербух рассказал о своем отношении к товарищеским матчам сборной России по футболу.

«Чемпионат мира я не смотрю. Матчи сборной России меня интересуют, но они не выступают в Катаре. Товарищеские матчи мне неинтересны, там нечего смотреть», — цитирует Legalbet Авербуха.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре.