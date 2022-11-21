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Сегодня, 17:28

Агент Сафонов: «Один Шомуродов создал больше моментов за игру, чем вся сборная России»

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

«Конечно, такие матчи нужны. Сборная должна играть с точки зрения политики и психологии, — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова . — Впечатления от двух игр двоякие. Хорошо, что сыграли на ноль, не пропустили. Но в атаке хотелось бы увидеть больше остроты. Один Шоморудов создал больше моментов в матче, чем вся наша сборная. Если говорим о развитии молодежи, то почему бы не вызвать кого-то из молодых вратарей, их тоже нужно подтягивать. Карпин сейчас строит новую, молодую команду. Посмотрим, что будет дальше».

Встреча в Ташкенте стала второй для национальной команды в ноябре — 17-го команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в Душанбе.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Сборная России по футболу
2
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