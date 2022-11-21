Агент Сафонов: «Один Шомуродов создал больше моментов за игру, чем вся сборная России»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

«Конечно, такие матчи нужны. Сборная должна играть с точки зрения политики и психологии, — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова . — Впечатления от двух игр двоякие. Хорошо, что сыграли на ноль, не пропустили. Но в атаке хотелось бы увидеть больше остроты. Один Шоморудов создал больше моментов в матче, чем вся наша сборная. Если говорим о развитии молодежи, то почему бы не вызвать кого-то из молодых вратарей, их тоже нужно подтягивать. Карпин сейчас строит новую, молодую команду. Посмотрим, что будет дальше».

Встреча в Ташкенте стала второй для национальной команды в ноябре — 17-го команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в Душанбе.