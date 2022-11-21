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Евгений Алдонин: «В сборной России идет перестройка, важно дать шанс молодым и перспективным»

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матчей национальной команды против Таджикистана и Узбекистана.

«У сборной России не самый сильный состав, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина. — Сейчас важно дать шанс молодым, перспективным футболистам и выдать им кредит доверия. Тренер обращает на них внимание, приглашает в сборную, но показывать сразу футбол наивысшего качества, думаю, вряд ли возможно. Для молодежи такие матчи, как с Узбекистаном и Таджикистаном, очень полезны. Да, это несильные команды, но конкурентоспособные».

В двух гостевых встречах сборная России сыграла вничью 0:0.

«У меня шапкозакидательского настроения нет. Я понимаю, что идет перестройка. Тем более, выбор соперников сейчас невелик. В данных условиях нет повода говорить так, как это делает Губерниев и компания — начинают рассказывать, у кого какие зарплаты. Чтобы сборная была сильной, она должна конкурировать с сильнейшими командами. Тогда можно понять уровень индивидуального мастерства футболистов и команды в целом», — подчеркнул Алдонин.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
0
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