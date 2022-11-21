Евгений Алдонин: «В сборной России идет перестройка, важно дать шанс молодым и перспективным»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матчей национальной команды против Таджикистана и Узбекистана.

«У сборной России не самый сильный состав, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина. — Сейчас важно дать шанс молодым, перспективным футболистам и выдать им кредит доверия. Тренер обращает на них внимание, приглашает в сборную, но показывать сразу футбол наивысшего качества, думаю, вряд ли возможно. Для молодежи такие матчи, как с Узбекистаном и Таджикистаном, очень полезны. Да, это несильные команды, но конкурентоспособные».

В двух гостевых встречах сборная России сыграла вничью 0:0.

«У меня шапкозакидательского настроения нет. Я понимаю, что идет перестройка. Тем более, выбор соперников сейчас невелик. В данных условиях нет повода говорить так, как это делает Губерниев и компания — начинают рассказывать, у кого какие зарплаты. Чтобы сборная была сильной, она должна конкурировать с сильнейшими командами. Тогда можно понять уровень индивидуального мастерства футболистов и команды в целом», — подчеркнул Алдонин.