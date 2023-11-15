Мостовой: «Честно, ничего не знаю о сборной Кубы»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил, что ничего не знает о предстоящем сопернике национальной команды — сборной Кубы.

«Честно, ничего не знаю о сборной Кубы. Немного разобрали сегодня тактику. Но глобально не знаю игроков. Я много пропустил, но уже чувствую себя нормально. Спасибо штабу за вызов и доверие», — сказал Мостовой.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).