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Сегодня, 13:29

Мостовой: «Честно, ничего не знаю о сборной Кубы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил, что ничего не знает о предстоящем сопернике национальной команды — сборной Кубы.

«Честно, ничего не знаю о сборной Кубы. Немного разобрали сегодня тактику. Но глобально не знаю игроков. Я много пропустил, но уже чувствую себя нормально. Спасибо штабу за вызов и доверие», — сказал Мостовой.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Андрей Мостовой
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