Защитник Кубы назвал двух самых опасных игроков сборной России

Защитник сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес назвал лучших футболистов национальной команды России перед товарищеским матчем.

«Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Александр Головин вызван в национальную команду на ноябрьский сбор, а Алексей Миранчук — нет.

Ранее стало известно, что полузащитники «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, и полузащитник «Ростова» Даниил Уткин покинули расположение сборной.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.