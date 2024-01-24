Ещенко — о заявлении Чеферина о возможном возвращении российских юношеских команд: «Значит, к этому есть предпосылки»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

«То, что данное решение может повлиять положительно, это однозначно. Здесь можно видеть только плюсы. Раз об этом уже заявили, значит, уже есть к этому какие-то предпосылки. Будем надеяться», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.